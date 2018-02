Haare ab bei Meisterschaft

1988/89 spielte der TGV Entringen zuletzt in der A-Liga. Uwe Karmann weiß das noch ganz genau, weil er in dieser Spielzeit von der Jugend zu den Aktiven gekommen war. Heute ist Karmann 48 Jahre alt und Aktivenleiter des TGV. Und nach so langer Zeit „sehnen sich alle im Verein nach dem Aufstieg“, sagt er. Viel gefehlt hat in den vergangenen Jahren nie.Mit Ausnahme der Saison 2012/2013, als Entring...