Gruppen-Auslosung in Kopenhagen

Das ergab die Auslosung am Montag im Rathaus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Das Championat wird vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bestreitet ihre Spiele zunächst in Berlin. Gegner im Eröffnungsspiel ist Südkorea. Die Internationale Handball-Föderation (IHF) hat aber ein gemeinsames Team aus Süd- und Nordkorea eingeladen: „Das ist bislang nur eine Willensbekundung“, sagte Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB). Ob es wirklich soweit komme, müssten die nächsten Wochen und Monate zeigen.

Um in die Hauptrunde einzuziehen, muss die DHB-Auswahl mindestens den dritten Platz belegen. Bei den Spielen vom 19. bis 23. Januar in Köln würde es dann gegen die drei besten Teams aus der Gruppe B gehen, in der Europameister Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Chile spielen. Die Halbfinals finden am 25. Januar in Hamburg, die Medaillenspiele am 27. Januar im dänischen Herning statt.