Grundsteuer auf der Kippe

Berlin. Beim Bundesverfassungsgericht mahlen die Mühlen reichlich langsam. Das zeigt das Beispiel Grundsteuer: Im Oktober 2014 zog der Bundesfinanzhof in Zweifel, ob die Basis der Steuer noch verfassungsgemäß ist, um den Wert von Grundstücken zu ermitteln. In der nächsten Woche beschäftigen sich die obersten Richter erstmals in einer mündlichen Verhandlung mit dem Thema. Ihr Urteil dürfte erst in einigen Monaten fallen.

„Wir brauchen endlich Rechtssicherheit“, fordert nicht nur die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Denn Steuerexperten ist schon lange klar: Die heutigen Regeln sind verfassungswidrig. Theoretisch geht die Steuer vom aktuellen Verkaufswert von Grundstück und Gebäude aus. Da es den aber in den meisten Fällen nicht gibt, legen die Finanzämter nach komplizierten Regeln „Einheitswerte“ fest. Die geben im Westen immer noch den Wert im Jahr 1964 wieder, im Osten sogar von 1935. Wertsteigerungen, ob durch grundlegende Sanierungen oder Veränderungen des Immobilienmarkts, werden nicht berücksichtigt. Manche zahlen daher zu viel, andere zu wenig, bemängelte der Bundesfinanzhof.

Auch Mieter sind betroffen

Das Thema ist nicht nur für Haus- und Wohnungseigentümer wichtig, die zunächst die Grundsteuer zahlen müssen. Auch Mieter sind betroffen, denn auf sie wird die Steuer in aller Regel im Rahmen der Nebenkosten umgelegt. Allerdings sollte sich keiner Hoffnungen machen, Geld für zurückliegende Jahre zurückzubekommen. So rigoros gehen die Karlsruher Richter selten vor. In der Regel machen sie nur Vorgaben, wie viel Zeit für eine Reform bleibt, und manchmal auch, was darin stehen sollte.

Entwarnung also für Städte und Gemeinden. Ihnen stehen die beträchtlichen Einnahmen zu: 2017 waren es vermutlich 13,7 Mrd. EUR, dazu 400 Mio. EUR von der Land- und Forstwirtschaft – Tendenz steigend. Davon landeten 1,67 Mrd. EUR in Baden-Württemberg. Nach der Gewerbesteuer ist dies die zweitwichtigste Einnahmequelle der Kommunen, die sie direkt beeinflussen können.

Den Ausgangswert legt das Finanzamt nach einheitlichen Regeln fest. Darauf können sie einen „Hebesatz“ anwenden. Im hessischen Nauheim beträgt er 960 Prozent, der Spitzensatz in ganz Deutschland, in einigen Dörfern in Rheinland-Pfalz 0 Prozent. Sie erheben also gar keine Steuer. In Baden-Württemberg liegt der Hebesatz im Schnitt bei 391 Prozent und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 464 Prozent.

Hebel für Kommunen

Mit diesem Hebel können die Kommunen leicht beeinflussen, ob ihnen eine Reform tatsächlich keine höheren Einnahmen beschert, wie alle Landespolitiker schwören. Diskutiert wird sie seit Jahrzehnten. 2016 einigte sich die große Mehrheit der Länder auf einen Vorschlag von Hessen und Niedersachsen. Danach sollen für den Wert der Grundstücke die Bodenrichtwerte ausschlaggebend sein, die alle zwei Jahre erhoben werden. Beim Gebäude sollen Bauart und Alter in einem pauschalen Verfahren berücksichtigt werden. Allerdings schossen Bayern und Hamburg dagegen, das Bundesfinanzministerium griff den Vorschlag nicht auf.

Auch wenn verschiedene Stellschrauben vorgesehen sind, um eine generelle Steuererhöhung zu vermeiden, ist klar: Im Einzelfall wird es Gewinner und Verlierer geben. Wer in einer Gegend wohnt, die stark an Attraktivität gewonnen hat, zahlt mehr. Wobei Proberechnungen gezeigt haben, dass der genaue Effekt schwer vorherzusagen ist.

Wichtig ist der Faktor Zeit. Bundesweit müssen 35 Mio. Grundstücke neu bewertet werden Das braucht mehrere Jahre und viele zusätzliche Finanzbeamte. Für die ganze Umstellung rechnen die Länder mit etwa einem Jahrzehnt. Ob ihnen die Verfassungsrichter so viel Zeit lassen, ist allerdings fraglich.