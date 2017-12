Grün-schwarze Baustellen

Stuttgart. Nach dem schlechten Abschneiden des Landes bei Schulvergleichsstudien sieht Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) 2018 ihre zentralen Aufgaben darin, die Unterrichtsversorgung, aber auch die Qualität des Schulsystems zu verbessern. Ohne eine gute Unterrichtsversorgung sei alles andere schwierig, sagte Eisenmann dieser Zeitung. „Deshalb hat es oberste Priorität für mich, die bestehenden Engpässe bei der Lehrergewinnung zu bekämpfen.“ Im Frühjahr will sie ein Konzept zur Stärkung der Schulleitungen vorstellen.

Auf der Agenda von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) steht der Kampf gegen den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel. Sie hat das Thema vorangetrieben, im ersten Quartal wollen Bund und Länder nun einen Gesetzentwurf einbringen. Zudem will Sitzmann die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankern, mit der Rückzahlung von Altschulden beginnen und den Sanierungsstau bei landeseigenen Gebäuden angehen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will „die größte Einstellungsoffensive“ in der Geschichte der Landespolizei stemmen. So sollen die Ausbildungskapazitäten von 1400 auf 1800 Anwärter im Jahr hochgefahren werden. 2018 kann die Polizei neue Instrumente wie die intelligente Videoüberwachung einsetzen. Strobl kann sie noch mehr vorstellen: „Gerade im Bereich innere Sicherheit werden wir weiterhin eine offene, manchmal auch harte Diskussion darüber führen, was wir für ein Mehr an Sicherheit tun können und müssen.“

Gespannt wartet Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts am 22. Februar über Fahrverbote in Düsseldorf. Dann dürfte klar sein, ob Bund oder Länder weitreichende Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte ergreifen müssen. Der Fortgang von Stuttgart 21 wird das Land weiter beschäftigen. Auf Hermanns Plan stehen zudem Ausbau und Sanierung von Landesstraßen weit oben.

Die Ankurbelung des Wohnungsbaus beschäftigt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Krau t (CDU). Dazu sollen ein mit 250 Millionen Euro ausstaffiertes Förderprogramm und Änderungen in der Landesbauordnung sorgen. Im Fokus der Wirtschaftsministerin stehen auch die Stärkung der Gründerkultur sowie der Transformationsprozess in der Autoindustrie. „Vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels vom Produkt Automobil zur Dienstleistung Mobilität müssen wir alles dafür tun, unsere Weltmarktführerschaft zu erhalten.“

Großbaustellen geht auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) an. So stehen Weichenstellungen für die Sanierungen des Württembergischen wie des Badischen Staatstheaters an. Im März tritt das neue Landeshochschulgesetz in Kraft. „Damit wird zum ersten Mal bundesweit die junge Wissenschaft mit einem Status für Promovierende eine eigene Stimme erhalten.“ 2018 entscheidet sich, welche Universitäten Anträge für die Förderlinie „Exzellenz-Universität“ einreichen dürfen.

Jugendförderung, Schaffung moderner Wohnviertel, gute Gesundheitsversorgung und Integration sieht Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) als seine Kernprojekte. So will er den mit den Kommunen geschlossenen „Pakt für Integration“ mit Leben füllen. 160 Millionen Euro stehen für Schulsozialarbeiter, Jugendberufshelfer, Sprachkurse und bürgerschaftliches Engagement bereit. Kernelement sind 1000 Integrationsmanager. Lucha: „Die Integrationsmanager sind im ganzen Land unterwegs und helfen Geflüchteten, sich im Alltag zurechtzufinden, sich zu orientieren, Angebote zu finden und Angebote zu nutzen.“

„Keine Kavaliersdelikte“

Die Stärkung des Rechtsstaats hat sich Justizminister Guido Wolf (CDU) auf die Fahnen geschrieben. Sein Ziel sei es, die Verfolgung der Alltagskriminalität zu verbessern, sagte Wolf „Taschen- und Warenhausdiebstähle sind keine Kavaliersdelikte und müssen deshalb konsequent verfolgt werden.“ Zudem will er untersuchen, ob auch in Baden-Württemberg eine „Paralleljustiz“ besteht. „Der Rechtsstaat darf nicht nur auf dem Papier stehen, er muss auch in der Praxis umgesetzt werden.“

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) will die Reform der Forstwirtschaft im Südwesten vorantreiben, sich im Sinne der Verbraucher um den Datenschutz kümmern und die Neuausrichtung der Landwirtschaft nach dem Jahr 2020 vorbereiten.

Ein Schwerpunkt in der Arbeit von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) wird im nächsten Jahr die Umsetzung des Sonderprogramms zum Erhalt der biologischen Vielfalt sein.