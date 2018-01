Großkünstler Georg Baselitz wird 80

Basel. Was von ihm noch zu erwarten sei? „Nicht mehr so viel“, sagt Georg Baselitz trocken. Erste Erkenntnis an diesem Tag in Basel: Der Großkünstler hat Selbstironie. Und Realitätssinn sowieso, denn er ist nun einmal 80 Jahre alt – genau heute übrigens –, da wird man langsamer, und alles kann man auch nicht mehr nachholen.

Dumm zum Beispiel, dass er nicht mehr von den Bildern aus der „Helden“-Serie gemalt habe, sinniert der alte Herr im feinen Anzug, „die bringen auch sehr viel Geld“. Ob das nun Selbstironie oder Realitätssinn ist, egal, Baselitz kann sich ohnehin so gut wie alles leisten, pekuniär wohl sowieso und politisch auch. Erst vergangene Woche hat er im Interview mit der „Zeit“ wieder ordentlich ärgerlich auf den Putz gehauen („Nach der letzten Wahl muss man doch spätestens sehen, dass aus der Demokratie eine Autokratie geworden ist“ usw. usf.).

An diesem Vormittag will er von Politik nichts wissen, er ist ja da, um sich feiern zu lassen und in diesem Zuge seine Geburtstags-Festspiele mit gleich zwei Ausstellungen zu eröffnen. Die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel hat ihm eine große, teure Retrospektive mit 81 Gemälden und zwölf Skulpturen aus aller Herren Sammlungen eingerichtet, darunter Schlüsselwerke aus der „Helden“-, der „Fraktur“-Serie und Remixe, aber auch Alters-Akte und die jüngsten Porträtköpfe von 2017.

Parallel ist im Kunstmuseum Basel eine Schau mit mehr als hundert Zeichnungen und Druckgrafiken zu sehen, wobei man dort aus dem Vollen schöpfen kann. Das Museum, das Georg Baselitz 1970 die erste Museumsausstellung widmete, besitzt 149 Zeichnungen und 30 Druckgrafiken von ihm, sogar jenes Aquarell, mit dem sich der 17-Jährige zunächst erfolglos an der Akademie bewarb. Darauf: ein Reh.

Kipp-Moment in Echtzeit

Vielleicht beginnt man am besten im kleinen Format, denn da zeichnet sich manches dezent ab, was nachher in der Fondation mit starkem Strich und dicker Farbe um Begeisterung buhlt. Den berühmten Kipp-Moment kann man im Kunstmuseum in Echtzeit nachvollziehen, vom Hasen, der 1968 kopfüber am Kreuz hängt, bis zum Maler, der am 23. Juni 1969 endgültig kopf steht. Das erste umgekehrte Gemälde, „Der Wald auf dem Kopf“, wird zwar in der Fondation Beyeler fehlen, sonst mangelt es an nichts. Wer einem Nachgeborenen erklären wollte, was einen deutschen Maler der Nachkriegszeit umgetrieben hat, der könnte kein besseres Anschauungsmaterial finden.

Gleich im ersten Raum der chronologisch geordneten Ausstellung reckt sich dem Besucher der (mit Verlaub) überdimensioniert erigierte Penis aus „Die große Nacht im Eimer“ entgegen, mit dem der junge Künstler 1963 in Berlin Skandal machte. Wenige Jahre zuvor erst war der Student aus Ostberlin in den Westen gekommen. Voller Widerspruchsgeist, voller Ehrgeiz, voller Aggression sticht er dem Nachkriegsdeutschland in die verklebten Wunden, drückt den Eiter aus den Füßen an der Wand, lässt seine Helden bluten, und die Bäume gleich mit.

„Der größte Mist, den ich gemacht habe, 1963, der hängt jetzt hier so wunderbar da. Aus aggressiven und bösartigen Bildern sind später gute Bilder geworden“, sagt er selbst. Nebenbei ist diese Ausstellung ein Lehrstück darin, wie die Wahrnehmung von Bildern sich ändert. Nein, man käme nicht mehr drauf, den gereckten Arm am „Modell für eine Skulptur“ als Hitlergruß zu interpretieren. Und der flatternd stürzende Adler – schlicht ein großartiges Fingermalerei-Fest.

Aber da sind wir schon mitten in der Kopfüber-Zeit, mit der Georg Baselitz sich noch beim Letzten bekannt gemacht hat. Mitten auf jenem „dritten Weg“ zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, auf dem der Maler das Motiv vom erzählerischen Inhalt befreite. Revolutionär oder Reaktionär? Auf welcher Seite Baselitz sich sieht, das dürfte klar sein. Als Irritation, als Kopf-Verdrehung funktioniert das Verfahren so oder so noch immer.

Für die nachgeborene Besucherin aber zählt ein anderer Moment. Der Augenblick, in dem so eine grobschlächtige Riesenskulptur urplötzlich irgendwie angreifbar aussieht, in dem die große Pose die Hosen runterlässt, um es mit Baselitz zu sagen. Kopf verdreht, Mission erfüllt. Die Begeisterung, sie findet statt.