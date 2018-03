Ulm. Auch die bunten Eier, die verschenkt werden, sind ein Symbol für den Neubeginn von Leben. Was bedeutete es für uns, wenn wir in Zeiten äußerer Bedrängnis und innerer, persönlicher Verstrickung auf einen Neuanfang hoffen?

Die Botschaft von Ostern, dem wichtigsten Fest der Christenheit, heißt Auferstehung. Ein großes Versprechen. Es will nur schwer in Kopf und Herzen dringen. Das Leiden und Sterben des von der römischen Weltmacht verurteilten und hingerichteten Jesus von Nazareth, an das Tage davor erinnert wird, lässt sich noch erfassen, ebenso die Schmach angesichts des Todes am Kreuz, die Verlassenheit im Sterben. Sie gehen nahe, auch weil Angst vor dem eigenen Ende angesprochen ist. Aber Auferstehung? Kann man daran wirklich glauben?

Ostern fordert heraus. Auch Christen. Nach einer Emnid-Umfrage feiert nur noch ein Drittel von ihnen das Geschehen in Gottesdiensten mit. Viele haben sich abgewandt, zelebrieren das Fest ganz weltlich im Familienkreis oder mit Freunden. Vier arbeitsfreie Tage laden ein. Und die Verlockungen, die die Konsumindustrie großzügig unter die Menschen streut. Sie sollen das Ritual füllen, das auch nicht kirchlich geprägte Menschen gerne pflegen.

Die Auferstehung selbst ist ein schwieriges Thema. Das war es schon im Jahr 50 nach Christus. „Darüber wollen wir dich ein andermal hören“, wiegelten philosophisch gebildete Athener ab, als der Apostel Paulus mit ihnen über das Ostergeschehen reden wollte. In der Bibel ist der Unmut festgehalten. Zu ungeheuerlich war, dass der von Menschen bezeugte Tod Jesus nicht das Ende sein sollte, sondern der Übergang in eine andere Welt, einen anderen Seinszustand.

Doch was wäre, wenn Dunkelheit und Tod nicht das Ende sind? „Es gibt keinen Tod, der nicht ins Leben verwandelt werden kann, keine Dunkelheit, die nicht hell werden, keine Angst, die nicht zu Vertrauen werden, keine Trostlosigkeit, die nicht getröstet werden kann, keine Verlassenheit, die nicht in Geborgenheit und keine Verzweiflung, die nicht in Hoffnung verwandelt werden kann“, formulierte Anselm Grün einmal zu Ostern.

Der Benediktinermönch sagt damit, dass eine Auferstehung aus den Todeszonen des Lebens möglich ist, in denen Einsamkeit, Resignation, menschliche Kälte, Perspektivlosigkeit wuchern und der Wert des Menschen abschätzig bemessen wird nach seiner ökonomischen Leistungskraft. Das ist nicht die Existenzform, nach der Menschen streben, in der aber viele gefangen sind. Menschen wünschen sich ein sinnhaftes Leben. Was das im Konkreten heißt, muss jeder für sich persönlich bestimmen. Ostern nährt die Sehnsucht danach. Das Fest vermittelt eine Ahnung, dass hinter der Oberflächlichkeit der sichtbaren Welt etwas Tieferes verborgen ist.