Beirut. Die meisten syrischen Flüchtlinge leben nicht in Deutschland, sondern in Nachbarländern Syriens. Stephanie Binder, Expertin der Welthungerhilfe für die Türkei, Syrien, den Libanon und den Irak, glaubt nicht, dass sie bald in die Heimat zurückkehren können.

Frau Binder, beobachten Sie derzeit eine Rückkehrbewegung in den Irak und nach Syrien?

Stephanie Binder: Nein. Wir erleben zurzeit allenfalls minimale Rückkehrversuche. Aus dem Libanon sind bisher nur wenige syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Wir sprechen da von vielleicht 3000 Menschen. Im Libanon leben aber immer noch über eine Million syrische Flüchtlinge.

Sie sind gerade im Libanon. Wie ist die Situation dort in den Flüchtlingslagern?

Nach wie vor schlecht. Offizielle staatlich unterhaltene Flüchtlingslager gibt es im Libanon nicht. Die Flächen für die Camps sind privat angemietet. In der vergangenen Woche habe ich zum Beispiel ein Lager besucht, dessen Areal von einem Scheich aus Kuweit gemietet wurde. Die Flüchtlinge bauen dann selbst Zelte und Hütten auf.

Werden sich die Menschen wieder auf den Weg nach Europa machen?

Jedenfalls sitzen die Flüchtlinge unter teilweise sehr schlechten Bedingungen in den Nachbarländern Syriens fest. In die Heimat können sie noch nicht zurück. Die Mehrheit der Flüchtlinge hat nach jahrelangem Krieg aber auch gar keine Mittel mehr, um sich auf den Weg nach Europa zu machen.

Was verhindert die Rückkehr?

Erstens fehlt in den meisten Gebieten ein Minimum an Infrastruktur. Die Häuser sind zerstört, es gibt oft keinen Strom, kein Wasser, keine Krankenhäuser, keine Schulen. Zweitens kommen vor allem in Syrien politische Verfolgung, drohende Folter und die Zwangsrekrutierung in die Armee hinzu.

Es gibt ein „Versöhnungsministerium“ in Syrien

ja, aber viele Syrerinnen und Syrer haben keinerlei Vertrauen in dieses Ministerium und dessen Versprechungen. Damit sind wir bei dem dritten Hindernis: Es herrscht großes Misstrauen, sowohl in Syrien als auch im Irak – gegenüber den Regierungen und ihren Vertretern und zwischen den politischen und religiösen Gruppen. André Bochow