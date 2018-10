Großeinsatz in Winnenden wegen möglicherweise Bewaffnetem

Winnenden. Dazu gehören ein Garten und mehrere Gebäude. Die Polizei hat den Klinikbereich abgesperrt. Ein Patient der Tagesklinik im Rems-Murr-Kreis hatte mitgeteilt, eine möglicherweise bewaffnete Person gesehen zu haben. Auch ein Hubschrauber war daher seit Mittwochvormittag eingesetzt.

Schüler der umliegenden Schulen durften einem Polizeisprecher zufolge die jeweiligen Gebäude zunächst nicht verlassen, konnten dann aber in Begleitung von Streifenbeamten nach Hause gehen. Weitere Zeugenbefragungen waren zunächst noch nicht ausgewertet.

Winnenden geriet 2009 bundesweit in die Schlagzeilen. Am 11. März hatte damals der 17-jährige Tim K. in Winnenden in der Albertville-Realschule und in einem Autohaus in Wendlingen 15 Menschen erschossen.