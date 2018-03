Großeinsatz der Polizei am Samstagabend in Rottenburger Asylbewerberunterkunft

Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Samstagabend zwischen 21 und 22 Uhr bei einer Asylbewerberunterkunft in der Tübinger Straße an. Von dort war um 20.36 Uhr ein Notruf wegen einer größeren Auseinandersetzung unter den Bewohnern eingegangen. Ein Streit zwischen zwei Asylbewerbern hatte sich laut Informationen der Polizei auf das gesamte Gebäude ausgeweitet.

Zunächst rückte die Polizei mit vier Streifenwagen in der Tübinger Straße an. Als die Polizisten einen Hauptaggressor festnahmen, richteten sich die Feindseligkeiten der Streitenden gegen die Beamten, die offenbar massiv angegangen wurden.

Um die Situation unter Kontrolle bringen zu können, wurden Einsatzkräfte aus dem gesamten Präsidiumsgebiet in Rottenburg zusammengezogen: In der Spitze waren 40 Polizeibeamte mit 20 Streifenwagen vor Ort, dazu Notarzt und mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zeitweise über der Stadt, um möglicherweise flüchtende Personen zu finden. Wie sich herausstellte, waren aber noch alle am Streit Beteiligten im Gebäude.

Ein Bewohner der Unterkunft wurde während des Einsatzes von einem Polizeihund gebissen. Außerdem setzte die Polizei Pfefferspray ein. Es gab vermutlich mehrere Leichtverletzte.

Gegen 22 Uhr waren aus dem Innern des Gebäudes noch lautstarke Streiterein zu hören. Während viele Bewohner, vor allem Frauen, vor dem Haus auf der Straße standen, gingen kurz nach 22 Uhr einige Polizeibeamte nochmals ins Gebäude, um dort für Ruhe zu sorgen. Um 22.15 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.