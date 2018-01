Große Lust am absurden Referat

Stuttgart. Jeder kennt Powerpoint-Präsentationen aus der Schule, der Uni oder dem Büro – oft sind sie langatmig, unverständlich, einschläfernd. Dennoch schlagen sich in Stuttgart zahlreiche Menschen darum, sich einmal im Monat in ihrer Freizeit solche Vorträge abendfüllend anzuhören. Die Veranstaltungsreihe Powerpoint-Karaoke ist ein Renner. Gesungen wird nicht, stattdessen führen Normalos auf der Bühne durch Fachreferate – wie die Zuschauer sehen auch sie die Präsentationen zum ersten Mal. Dabei gilt das Motto: je absurder, desto besser. Vom Bericht über die Struktur von Lawinen über die Geschichte des Lebkuchens bis zur Unfallverhütungsvorschrift bei Feuerwehren. Improvisation ist alles, vor allem, wenn die Informationen auf Japanisch gezeigt werden.

Das Ganze ist als Persiflage auf den alltäglichen Folien-Wahnsinn gedacht, und jeder kann sich damit identifizieren, erklärt Hanz. Der 33-Jährige, der nur unter dem Künstlernamen in Erscheinung tritt, ist Moderator und Teil des Veranstalterteams „Sprechstation“. Seit zehn Jahren richtet er Poetry-Slams aus, in Stuttgart, Heidenheim oder Aalen. Seine erste Powerpoint-Party organisierte Hanz an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Als Student für Deutsch, Geschichte und Religion plagte ihn die Tristesse in Wort und Bild. „Oft bestand die Seminarleistung nur darin, etwas vorzubereiten. Dementsprechend langweilig waren die Präsentationen.“ Das Studium hat Hanz geschmissen und aus seiner Not eine Tugend gemacht.

Powerpoint-Karaoke – eine Berliner Erfindung – gibt es in Stuttgart inzwischen seit nunmehr zwei Jahren, ab sofort aber im größeren Rahmen. Bislang fanden die Veranstaltungen im Keller-Klub statt. Die 170 Tickets waren stets Wochen davor ausverkauft. Die erste Veranstaltung 2018, das Jahresfinale mit allen Siegern der vergangenen Saison, findet am 17. Januar erstmals im Universum am Charlottenplatz statt. Zum einen passen dort fast doppelt so viele Zuschauer rein, zum anderen gibt es ausreichend Sitzplätze. Die Entscheidung war richtig: Auch für diese Veranstaltung gibt es bereits keine Karten mehr.

Die Präsentationen finden Hanz und seine Kollegen im Internet. Wenn im Büro das Gelächter losgeht, wissen sie: Das ist bühnentauglich. Willige Spaßvögel gibt's genug. Bei den Veranstaltungen liegen Listen aus, in die sich eintragen kann, wer selbst ein Spontanreferat halten möchte. „Mittlerweile ist Powerpoint-Karaoke ein Selbstläufer.“ Nicht allen gelingt es, mit der Stegreif-Rede zu unterhalten. „Das ist das Wer-wird-Millionär-Prinzip“, sagt Hanz. Auf der Couch daheim seien alle lustig, doch beim Vortrag über die Lamettaproduktion trenne sich die Spreu vom Weizen, hat Hanz festgestellt. Caroline Holowiecki