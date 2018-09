Gross lässt Adler träumen

Mannheim. Pavel Gross kommt als Hoffnungsträger zu den Adler Mannheim. Nicht nur, dass er mit den Grizzlys Wolfsburg trotz relativ geringen finanziellen Mitteln großen Erfolg hatte – er führte die Niedersachsen 2011, 2016 und 2017 zur Vizemeisterschaft, seit 2011 waren die Grizzlys immer im Halbfinale. Adler-Fans verbinden mit Gross als Spieler drei Meisterschaften in Folge, von 1997 bis 1999. Er kennt die hohen Ansprüche in Mannheim genau: „Ich bin geholt worden, um etwas zu gewinnen“, weiß der 50-Jährige. „Wir wollen ein Wort mitreden, wenn es um die Meisterschaft geht.“ Der frühere Stürmer gilt für einige als bester Trainer der DEL. Und nun hat der ehrgeizige Deutsch-Tscheche ganz andere finanzielle Möglichkeiten als in Wolfsburg.

Gross gilt als Disziplinfanatiker und Taktikfuchs. „Er hat einen neuen Wind reingebracht“, beschrieb der Olympia-Zweite Matthias Plachta Gross' Wirkung in der Kurpfalz. „Es ist ein bisschen Struktur drin jetzt. Er hat vom Boden weg alles verändert. Es ist alles ein bisschen intensiver geworden, er ist sehr detailverliebt.“

Das große Aufräumen hatte bei den Mannheimern bereits im Dezember 2017 begonnen, mit der Entlassung von Manager Teal Fowler und Trainer Bill Stewart. Seit dem Titel von 2015 – im Anschluss begann die Münchner Serie – wurden die Adler ihren Ansprüchen kaum gerecht. Nach der vergangenen Chaos-Saison, die mit Übergangstrainer Bill Stewart noch mit dem Halbfinal-Einzug halbwegs glimpflich endete, sei der Umbruch „alternativlos“ gewesen, erklärte Geschäftsführer Daniel Hopp.

Vertraute Weggefährten

Mit Co-Trainer Mike Pellegrims und Manager Jan-Axel Alavaara hat Gross vertraute Weggefährten an seiner Seite. In der neuen Philosophie soll auch der eigene Nachwuchs verstärkt eingebunden werden. Mannheim hat aber auch reichlich investiert. Elf Neuzugänge stehen im Kader, der eine bessere Qualität hat, als Gross es aus Wolfsburg kannte.

Auf drei Jahre ist das Projekt mit dem neuen Trainer zunächst angelegt. Einen Titel hat er bislang noch nicht geholt. Ob angesichts des großen personellen Umbruchs jetzt gleich das Maximum drin ist? „München hat ein paar gute Spieler verloren. Das öffnet das Fenster für andere Klubs“, sagte der frühere schwedische Profi Alavaara. „Ich bin mir sicher, dass auch wir München herausfordern werden.“

Umbruch bei Wild Wings

Andere Saisonziele haben die Wild Wings. Es gilt unter anderem, die beiden Top-Scorer Will Acton und Damien Fleury zu ersetzen. Die Schwenninger setzen in der Kaderplanung auf Flexibilität und Tiefe – und die wird durch die Verletzung von Markus Poukkula, der wegen einer Oberkörperverletzung lange ausfallen wird, direkt getestet.

Klar ist, dass die Erwartungshaltung der Fans nach der Qualifikation für die Playoffs in der abgelaufenen Saison höher sein wird. Ob die Schwenninger diese erfüllen können hängt auch davon ab, ob die Defensive weiterhin so gut steht, wie in der vergangenen Saison, als man die drittwenigsten Gegentore in der Hauptrunde kassiert hat – nur München und Nürnberg haben besser verteidigt.

Umgekehrt gibt es enormes Steigerungspotenzial im Angriff. Kein anderes Team hat letzte Saison so wenig Tore geschossen wie die Schwenninger. Es ist abzuwarten, ob die Offensivstärke gesteigert werden kann, ohne die defensive Stabilität zu verlieren. Los geht es für die Wild Wings heute Abend zu Hause (19.30 Uhr/Telekomsport) gegen die Nürnberg Ice Tigers. dgu/dpa