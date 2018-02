Grippewelle erreicht Stuttgart

Stuttgart. Die Grippewelle breitet sich in der Region Stuttgart aus. Das Klinikum Stuttgart verzeichnet für dieses Jahr bisher 96 Fälle. Krankenhaussprecherin Ulrike Fischer geht davon aus, dass die Zahl der Influenzaerkrankungen in den nächsten Wochen noch steigen wird. Derzeit sei etwa das Niveau des Vorjahres erreicht. Im Krankenhaus Bad Cannstatt ist in einem abgetrennten Bereich der Gerontopsychiatrie bei 14 Patienten der Erreger Influenza B nachgewiesen worden. In dieser Abteilung werden ältere, oft demente Menschen versorgt. Mehrere Patienten zeigten Symptome, die in einigen Fällen bereits wieder abgeklungen sind. Auch bei Pflegekräften besteht vereinzelt der Verdacht auf eine Grippeerkrankung, so eine Mitteilung.

Die Einzelfälle in allen drei Häusern des Klinikums sowie die Häufung in der Abteilung in Bad Cannstatt wurden dem Gesundheitsamt gemeldet. Hier besteht der Verdacht einer Ansteckung und Verbreitung im Krankenhaus. Die Fachkräfte aus dem Institut für Krankenhaushygiene haben Maßnahmen eingeleitet, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung zu minimieren. Hierzu gehören die Isolation der betroffenen Patienten und besondere Hygienemaßnahmen. Das Klinikum bittet die Angehörigen, Besuche der infizierten Patienten möglichst zurückzustellen und den strikten Hygieneempfehlungen zu folgen. eb