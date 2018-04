Inhalt: Harold Soyinka (David Oyelowo) führt eine glückliche Ehe mit Bonnie (Thandie Newton). Er hat einen guten, ehrlichen Job. Das denkt er zumindest. Bei einer Geschäftsreise bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Harold erfährt nicht nur, dass Elaine ihn betrügt, sondern erkennt auch, dass seine Bosse Richard (Joel Edgerton) und Elaine (Charlize Theron) in kriminelle Machenschaften verstrickt sind. Der sonst so brave Harold hat schlagartig nichts mehr zu verlieren und lässt sich selbst zu einem nicht ganz koscheren Plan hinreißen: Er inszeniert seine Entführung und fordert ein riesiges Lösegeld, mit dem er sich anschließend absetzen will. Doch er ist schon zu tief in die schmutzigen Geschäfte seiner Vorgesetzten verstrickt, außerdem fehlt ihm das kriminelle Genie - so hat der ahnungslose Gringo Harold plötzlich die Drogenfahndung, das mexikanische Kartell und einen fiesen Ex-Söldner am Hals.