Grenzen des Planeten

Herr Stegert wirft uns Wachstumskritikern in seinem „Übrigens“ vor, keine praktikablen Lösungen präsentieren zu können. Doch so arrogant oder naiv, um beim aktuellen Diskussionsstand perfekte Lösungen anbieten zu wollen, sind wir aber nicht.

Wenn es aber so ist , dass nämlich die Grenzen unseres Planeten kein immerwährendes Wachstum unserer Wirtschaft, unseres Konsums, unseres Wohlstandes und unseres Ressourcenverbrauchs zulässt, dann muss dies auch ein Handlungsfeld kommunaler Politik werden und sein. Es gilt, die Zwanghaftigkeit von Wachstum zu hinterfragen. Bald nämlich werden jährlich die Ökosystemleistungen von zwei Erden verbraucht! Die planetaren Wachstumsgrenzen sind also in Sichtweite. Wir müssen raus aus dieser Sackgasse, bevor wir mit unserem unverantwortlichen Handeln gegen eine Wand knallen mit all den politischen, ökologischen, sozialen also gesellschaftlichen Folgen.

Qualitatives, verantwortliches, ausgeglichenes Wachstum ist das Ziel. Das heißt, gemäßigtes Wachstum auf der nachhaltigen Seite muss ein kräftiges Schrumpfen auf der zerstörerischen Seite zur Folge haben.

Ein kommunales Konzept für eine lebenswerte Stadt für alle, ohne konventionelles Wachstum, gilt es zu entwickeln. Dieses Ziel und der Weg dorthin muss erarbeitet und diskutiert werden und es muss darüber gestritten werden. Denn nur so können wir zu guten Lösungen, zu Projekten kommen, die sich in der städtischen Lebenswelt umsetzen lassen und sich bewähren.