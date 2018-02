Greise geben am meisten her

Als Andreas Moser vom Stadtseniorenrat Wolfgang Urban einlud, einen Vortrag zum Thema „Altern in der Kunst“ zu halten, musste der ehemalige Leiter des Rottenburger Diözesanmuseums nicht lange überlegen. Eine Fülle von Bildern sind ihm sofort in den Kopf gekommen, und so zeigte er am Dienstagabend in der Volkshochschule 80 Kunstwerke zu dem Thema.Auch durchaus ungewöhnliche wie die Statue der „Tru...