Graben wird tiefer

Die Aufforderung der in Ankara sitzenden Religionsbehörde Diyanet an Imame der rund 960 Ditib-Gemeinden hierzulande, auch in deutschen Moscheen für einen erfolgreichen Militärschlag im Nordwesten Syriens zu beten, empört zu Recht. Mit der Aufforderung strapaziert die türkische Regierung nicht nur Freiheiten für Religionsgemeinschaften hierzulande auf schwer erträgliche Weise, sie trägt den innertürkischen Konflikt mit den Kurden auf deutschen Boden. Die Stilisierung der völkerrechtswidrigen Militäraktion zu einem „Heiligen Krieg“ gegen oftmals muslimische Kurden schadet dem Ansehen des Islam.

Doch was zählt schon das Ansehen der Religion – und der Friede unter den Religionen –, wenn machtpolitische Ambitionen des türkischen Präsidenten einen klaren Schulterschluss verlangen – bis in deutsches Staatsgebiet hinein? Der Gebetsaufruf, dem Imame auch hierzulande gefolgt sind, verdeutlicht zweierlei: Der Draht zwischen der türkischen Regierung und den in Deutschland ansässigen Moschee-Vereinen ist kurz und der Einfluss Ankaras auf in Deutschland lebende Muslime weiterhin groß.

Ditib-Gemeinden, die schon bei der Verfolgung von Gülen-Anhängern ins Zwielicht geraten sind, haben sich damit erneut instrumentalisieren lassen. Auch wenn es vermutlich widerständige Imame und Gemeindemitglieder gibt: Als Dialogpartner für den deutschen Staat und für die großen Kirchen verliert Ditib weiter an Vertrauen. Vertreter von Ländern und Kommunen kommen nicht umhin, genau zu prüfen, auf welch geistigem Boden ihre Ditib-Vertreter stehen.