Gottes Licht statt Scheinwerfer

Gottes Licht durchdringe die tiefste Dunkelheit und schenke Hoffnung „für uns und unsere Welt“, sagte die Evangelische Dekanin Elisabeth Hege in ihrer Predigt am Heiligen Abend. In der Christvesper um 17 Uhr sowie in drei weiteren Gottesdiensten in der Stiftskirche feierten insgesamt 4000 Menschen am 24. Dezember die Geburt Jesu Christi, teilte Medienpfarrer Andreas Föhl mit.Die weihnachtliche Bo...