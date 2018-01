Gomez verletzt: VfB denkt über weitere Verstärkung nach

Mainz/Stuttgart. „Wir beschäftigen uns damit“, bestätigte Sportvorstand Michael Reschke am Samstag nach der 2:3 (1:1)-Niederlage beim FSV Mainz 05. Die Transferfrist in diesem Winter endet am 31. Januar.

Gomez wird sich an diesem Sonntag in Stuttgart einer Kernspintomographie unterziehen, um die Schwere seiner Fußverletzung zu ermitteln. Die VfB-Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, dass der 32 Jahre alte Nationalspieler nicht lange pausieren muss. „Es sieht nicht nach einem dramatischen Schaden aus“, sagte Trainer Hannes Wolf. Gomez war am Samstag nach einem Zweikampf mit Nigel de Jong „unglücklich aufgekommen“, erklärte der Coach. „Der Fuß scheint gestaucht zu sein, die Bänder sind aber wohl intakt.“

Allerdings sind die Stuttgarter selbst mit Gomez in der Offensive nur dünn besetzt. Simon Terrodde wurde in der Winterpause an den 1. FC Köln verkauft, Carlos Mané wird nach einem Sehnenriss im Oberschenkel für den Rest der Saison ausfallen. „Wir sind immer in der Pflicht, uns Gedanken zu machen. Das werden wir in den nächsten Tagen tun“, sagte Reschke über mögliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt.