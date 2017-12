VfB Gomez und die neue Nummer

Neues Jahr – neues Trikot! Und eine neue Nummer: Mario Gomez, das ist ziemlich hart für ihn, musste sich von seiner geliebten „33“ verabschieden. Denn die ist beim VfB schon vergeben an den künftigen Stürmerkollegen Daniel Ginczek. Nach bestandenem Medizincheck in Stuttgart ist jetzt entschieden: Gomez will und wird erstmals mit der „27“ spielen.