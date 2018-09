Göppinger Todesfälle werfen viele Fragen auf

Göppingen. Wie konnte es einer erfahrenen Krankenschwester in der Göppinger Klinik am Eichert passieren, zwei völlig unterschiedliche Infusionslösungen zu verwechseln? In der Nacht zu Mittwoch kam es dazu. Die Folgen sind schrecklich: Zwei Patienten sind tot, eine 62-Jährige und ein 78-Jähriger. Fünf weitere Patienten werden vorsorglich auf der Intensivstation überwacht.

In einer Pressekonferenz versuchte am Donnerstag die Geschäftsführung der Alb-Fils-Kliniken den Hergang der Nacht zu schildern. Die Stimmung im Saal ist gedrückt und schnell wird deutlich: Viele Fragen bleiben vorerst offen. Die Klinikleitung und Landrat Edgar Wolff, Aufsichtsratsvorsitzender der landkreiseigenen Klinik GmbH, stehen vor einem Rätsel – und unter Schock.

Seit 25 Jahren an der Klinik

Was man bisher weiß: Die Nacht ist auf der Pflegegruppe 63 eher ruhig. Drei examinierte Pflegekräfte kümmern sich um 63 Patienten. „Es war eine ganz normale Schicht ohne Notfälle“, sagt Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken. Die Krankenschwester, gegen die jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt wird, arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Klinik am Eichert – „ohne Fehl und Tadel“.

Doch in der Nacht geschieht etwas Unvorstellbares: Die 62-jährige Patientin, wegen eines Bandscheibenvorfalls in der Klinik, und der 78-Jährige, der eine Hüftoperation hatte, sollen das Schmerzmittel Novalgin erhalten. So hat es ein Arzt verordnet. Doch statt einer wirkstofffreien Infusionslösung, in die das Medikament eingespritzt und die dann intravenös verabreicht wird, bekommen die Patienten eine Lösung, die das lokale Betäubungsmittel Ropivacain enthält. Ob zusätzlich das Schmerzmittel Novalgin eingespritzt wurde, ist unklar.

Für die Frau und den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Klinik-Geschäftsführer Ingo Hüttner schaltet sofort die Kriminalpolizei ein. Die Beamten beschlagnahmen Abfallbehälter und Unterlagen, befragen das Personal. Die geschockte Krankenschwester wird von der Arbeit freigestellt. Laut Polizei macht sie bisher keine Angaben.

Was die Klinikleitung, darunter Professor Dr. Matthias Fischer, Chefarzt der Anästhesie und stellvertretender Ärztlicher Direktor der Alb-Fils-Kliniken, fassungslos macht: Eine Verwechslung der beiden Infusionslösungen ist eigentlich ausgeschlossen. Sie werden in unterschiedlichen Räumen aufbewahrt, die wirkstofffreie Lösung hat einen blauen, die Flüssigkeit mit dem Betäubungsmittel einen roten Verschluss. Außerdem werden die beiden Lösungen ganz unterschiedlich verabreicht: Flüssigkeiten mit einem einzuspritzenden Schmerzmittel werden intravenös, also in den Blutkreislauf, verabreicht. Infusionslösungen mit einem lokalen Betäubungsmittel werden mit einem Pumpsystem an die richtige Stelle im Körper eingebracht, nicht über den Blutkreislauf. Die Pumpen sind so eingestellt, dass es nicht zu Überdosierungen kommen kann. Bei den Verstorbenen gelangte das lokale Betäubungsmittel über eine Infusion ins Blut.

Vier Patienten, die offenbar ebenfalls fälschlicherweise das Betäubungsmittel statt des Schmerzmittels erhalten haben, würden noch überwacht, seien aber „wohlauf“, teilte die Klinikleitung mit. Bei einem siebten Patienten sei noch unklar, ob er ebenfalls eine falsche Infusionstherapie erhalten hat. Sein Zustand sei auch stabil.