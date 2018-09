Glücklos am Sachsenring

2016 und 2017 hatte Sebastian Asch im Mercedes AMG GT3 jeweils auf dem Sachsenring gewonnen, am Wochenende blieb der Altinger bei der vorletzten Station des ADAC GT Masters ohne Punkte. Nach dem enttäuschenden 19. Platz im ersten Rennen folgte im zweiten Lauf mit Zakspeed-Teamkollege Luca Stolz das Aus wegen eines technischen Defekts. „Ich versuche, das Positive zu sehen und hoffe, dass wir den Aufwärtstrend des Autos zum nächsten Rennen mitnehmen können“, sagte Asch vor dem Saisonfinale auf dem Hockenheimring in zwei Wochen. Keine andere Strecke liegt näher an meiner Heimat, da kommen jedes Jahr viele Fans und die Familie.“