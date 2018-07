Gleich mehrfach hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch Unwetterwarnungen ausgegeben.

Stuttgart. «Die örtlichen Gewitter am Mittwoch sind dort, wo sie auftreten, durchaus heftig, und sie halten mindestens bis in die Nacht an», sagt Marco Puckert vom DWD. «Am Donnerstag ist dann teilweise auch länger anhaltender, heftiger Regen ohne Gewitter möglich.» Auch Hagel kann es stellenweise geben, wobei es mit 21 Grad im Bergland und 30 Grad an der Tauber warm bleibt. Aber nicht alle Regionen im Südwesten sollen am Donnerstag gleich stark von Unwettern betroffen sein.

Schon am Mittwoch liefen die ersten Keller voll, so beispielsweise in Fellbach, wo außerdem Straßen überschwemmt und die Tennishalle geflutet wurde. Die S-Bahn Stuttgart meldete per Twitter Stau und stockenden Verkehr im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhof.

Neben etlichen anderen Einsätzen wurde die Stuttgarter Feuerwehr zu einer eingeschlossenen Person in einem PKW gerufen, der in einer Unterführung im Wasser trieb. Durch einen Blitzeinschlag kam es in Stuttgart zu einer leichten Rauchentwicklung in einem Dachgeschoss. Insgesamt war die Feuerwehr in der Landeshauptstadt allein zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr rund 40 Mal im Einsatz.

Am Ende der Woche ist laut DWD Besserung in Sicht: «Am Freitag wird es wohl trocken bleiben. Und Samstag und Sonntag erwartet uns dann wieder blauer Himmel», sagte eine Sprecherin.