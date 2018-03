Ginter traut Streich Job zu: Stiftung vorgestellt

Freiburg. «Er ist ein super Trainer und sein Fachwissen kann er unabhängig vom Standort einbringen. Allerdings weiß er auch, was er in Freiburg hat», sagte der 24-Jährige am Montag über den Coach des SC Freiburg. Die «Bild» hatte am Wochenende über eine Kontaktaufnahme seitens der Bayern berichtet, was Streich jedoch dementierte.

Ginter befand sich am Montag in seiner Geburtsstadt Freiburg, um seine neu gegründete «Matthias Ginter Stiftung» für bedürftige Kinder vorzustellen. Zunächst soll damit die Kinderabteilung der Uniklinik Freiburg unterstützt werden. Geplant ist auch ein Fußballcamp für benachteiligte Kinder und Jugendliche in diesem Sommer. «Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, wie ich mich gesellschaftlich engagieren kann und wollte das nicht auf die Zeit nach meiner Karriere verschieben», sagte der Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach.

Die Stiftung verfügt über ein Startkapital von 150 000 Euro und wird von Ginter gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin geleitet. Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon bedankte sich bei dem ehemaligen SC-Spieler, dessen Familie und Freunde weiterhin in Freiburg wohnen: «Er ist weiter einer von uns und fühlt sich Freiburg verpflichtet, das ist klasse.»