Gewalt und Medikamentenversuche in Diakonie Stetten

Eine am Montag in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) vorgestellte Studie zeigt, dass in den Einrichtungen - wie in vielen anderen Heimen im Südwesten - Schläge und Zwangsmaßnahmen häufiger vorkamen. „Ich habe mich beim Lesen an manchen Stellen geschämt“, sagte Pfarrer Rainer Hinzen, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten, bei der Buchpräsentation.

So sei ein Vikar in den 1950er Jahren wegen seiner rohen Gewalt gegen Schüler von anderen Diakonie-Mitarbeitern angezeigt worden. Ein Gericht habe ihn dann aber freigesprochen, weil damals in Schulen ein „besonderes Züchtigungsrecht“ geherrscht habe. Ordnung und Disziplin seien die höchsten Werte gewesen, bedauerte Hinzen. Ein durchgängiges, von der Leitung verordnetes System von Strafen und Züchtigung habe es allerdings nicht gegeben, betonte er.

Erstellt wurde die Arbeit in den vergangenen drei Jahren von der unabhängigen Kulturwissenschaftlerin Gudrun Silberzahn-Jandt aus Esslingen, die im Archiv geforscht und mit ehemaligen Heimbewohnern und Mitarbeitern gesprochen hat. Sie berichtet auch von einzelnen Medikamentenversuchen an behinderten Bewohnern, was aber damals innerhalb des rechtlichen Rahmens gewesen sei. Man habe etwa getestet, ob die Intelligenz von Menschen mit Down-Syndrom durch starke Dosen von Glutaminsäure erhöht werden könnte.

Die ehemalige Heimbewohnerin Hannelore Poré berichtete, dass sie wegen ihres französischen Nachnamens in den 1950er Jahren häufig von Angestellten geschlagen worden sei. Als Jugendliche habe sie im Winter wie im Sommer um 19.30 Uhr zu Bett gehen müssen. Inzwischen habe sie aus der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ eine Anerkennungszahlung bekommen. Auch andere Betroffene hätten weiterhin die Möglichkeit, entsprechende Anträge zu stellen, hieß es beim Pressegespräch.

Vorstandsvorsitzender Hinzen nannte als wichtigste Botschaft des Buchs, dass sich Diakonie auch heute infrage stellen müsse. Die Mitarbeiter damals seien der Ansicht gewesen, dass sie richtig handelten. „Wie wird man in 50 Jahren über unsere heutige Arbeit denken?“, fragte Hinzen. Es müsse immer wieder neu über die Menschenwürde nachgedacht werden, damit man nicht in „Zeitgeistroutinen“ verfalle.

Die Anstaltsgeschichte beleuchtet verschiedene Aspekte der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte. Die Verantwortlichen mussten nach 1945 darum kämpfen, die Heime weiter betreiben zu dürfen - Lokalverantwortliche wollten die Behinderten an anderer Stelle kasernieren, um den Fremdenverkehr besser fördern zu können. Heute sind in der Diakonie Stetten 1.400 Menschen stationär und 200 ambulant in der Region untergebracht.