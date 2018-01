Gesucht: Das Duo an der Spitze

Hannover. Er ist haushoher Favorit bei der Wahl der Parteivorsitzenden. So sehr, dass er sich immer wieder genötigt sah klarzustellen: „Ich kann auch unterliegen.“ Aber Robert Habeck erfüllt zu sehr die Wunschvorstellung vieler Grüner, als dass er an diesem Samstag bei der Wahl der beiden Bundesvorsitzenden durchfallen könnte. Er kann emotional werden, etwa wenn er sich darüber auslässt, dass „Tiere als Dinge behandelt werden“ oder wenn er beklagt, beim Jamaika-Aus von der FDP „verschaukelt“ worden zu sein. Und er stößt mit geschickt gewählten Begriffen Debatten an, etwa mit dem von ihm propagierten „linken Patriotismus“, der sich nicht ethnisch definiert, sondern Werten wie Freiheit und Solidarität verpflichtet ist.

Nach dem Ende der Sondierungen mit Union und FDP drohten die Grünen in ein Loch zu fallen. Sie seien knapp davor gewesen, so hatten viele den Eindruck gehabt, Geschichte zu schreiben. Plötzlich fanden sie sich am Rand des Geschehens wieder. Nun soll der Bundesparteitag im Zeichen des Aufbruchs und der Erneuerung stehen: Die Grünen sollen moderner werden, sich weitere Wählergruppen erschließen, vielleicht wieder mehr Bewegung werden. Es wird inhaltlich diskutiert, aber vor allem werden zwei neue Parteivorsitzende gewählt.

Übergangszeit genehmigt

Die erste Hürde hat der Favorit am Freitagabend in Hannover genommen. Habeck will als Grünen-Chef sein Ministeramt für eine Übergangszeit behalten. Dazu war eine Satzungsänderung nötig. Nach viel Stimmzettel-Chaos war die bisher strenge Trennung vom Amt und Mandat Geschichte. Der Parteitag billigte acht Monate Übergangszeit.

Habeck als neuer Parteivorsitzender, dazu eine Frau in der Doppelspitze – für viele Grüne wäre damit der Rückzug von Cem Özdemir und Simone Peter von der Parteispitze gut aufgefangen. Denn dass der schwäbische Oberrealo Özdemir nach neun Jahren nicht mehr weitermachen wollte, fanden zwar viele bedauerlich. Es gab aber keine großen Versuche, ihn von diesem Schritt abzuhalten. Auch wenn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Hannover davon sprach, dass er „ein Ausnahmetalent ist, das wir noch lange brauchen“. Von Trauer darüber, dass die Parteilinke Peter entgegen ihren ursprünglichen Plänen dann doch nicht mehr antrat, war in der Partei nichts zu spüren.

Doch wer soll den laut Satzung für eine Frau reservierten zweiten Chef-Posten besetzen? Annalena Baerbock, die 37-jährige Potsdamer Bundestagsabgeordnete, die eher zu den Pragmatikern gezählt wird? Oder die Fraktionsvorsitzende im Landesparlament, die Parteilinke Anja Piel (52)? Bei dieser Entscheidung geht es um weit mehr als eine Personalie. Sie wird zeigen, wie die Grünen mit ihrem linken Flügel umgehen. Werden sie ihn pflegen, indem sie ihm wie früher einen Platz in der Parteispitze freihalten? Oder wagt der Parteitag Neues, und mit Baerbock/Habeck kommt ein Realo-Duo an die Spitze? Vorher hieß es oft, das alte Lagerdenken müsse überwunden werden, und eigentlich seien Baerbock und Habeck gar keine Realos, sondern stünden irgendwo zwischen den Flügeln.

Ricarda Lang, eine von zwei Bundessprecherinnen der Grünen Jugend, will da nicht mitgehen. „Das Flügeldenken zu überwinden birgt auch die Gefahr, dass linke Überzeugungen hinten runter fallen“, sagt sie. Sie hält Piel wie Baerbock für gute Vorsitzende. An Piel gefällt ihr das linke Profil und ihr Einsatz für soziale Gerechtigkeit ebenso wie für eine offene Gesellschaft. Den Platz der Grünen sieht die 24-Jährige, wie die meisten in der Grünen Jugend, „eindeutig links von der SPD“. Aber was wird, wenn der linke Flügel mit Anton Hofreiter nur einen Fraktionschef stellt, aber nicht in der Parteispitze vertreten ist? Welche Konsequenzen werden die Linksgrünen aus einer solchen Niederlage ziehen? Ricarda Lang antwortet nicht direkt. Sie spricht vage davon, dass sie der Meinung sei, dass „linke Strömungen viel stärker zusammenarbeiten“ sollten – und erwähnt „Teile der Linkspartei, der SPD, die Grünen sowie die sozialen Bewegungen“. Favorisiert sie eine linke Sammlungsbewegung, wie die Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, sie vorschlägt? Für Lang wäre das „eine autoritär geführte Bewegung – darauf habe ich keinen Bock“.

Dass innerparteiliche Ruhe einkehrt, ist nicht abzusehen. Özdemir vermutet, dass „die Bedeutung von Flügeln hoffentlich weiter abnehmen“ werde. Er gehe aber nicht davon aus, dass sie verschwinden. Für sich sehe er eher die Rolle eines Liberos wie im Fußball. Als „Freier Mann“ könne sich für seine Themen starkmachen, verspricht er. Oder ist es eine Drohung?