Gestellte Aufgabe erfüllt

Erstes Punktspiel in dieser Saison, erstes Punktspiel für André Fuhr als Trainer der TuS Metzingen. „Das erste Spiel ist bekanntlich nicht einfach“, wird TuS-Spielerin Marlene Zapf in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. Doch die favorisierten Metzingerinnen hatten bei der Neckarsulmer Sportunion vor 700 Zuschauern kaum Probleme und gewannen mit 30:24 (15:10).Dabei war der neue Trainer Fuhr in...