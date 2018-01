Gestank treibt Polizei aus dem Haus

Stuttgart. Der Polizei stinkt‘s. Seit gut und gerne 30 Jahren arbeiten einige Stuttgarter Beamte im Muff. Eines der Gebäude auf dem Polizeiareal an der Pragstraße dünstet etwas aus. Obwohl das seit dem Einzug Mitte der 80er ein Problem darstellt, ist noch keiner dahintergekommen, was dort riecht. Stefan Keilbach, ein Sprecher der Polizei, versucht zu beschreiben, was man wahrnimmt: „Es ist nicht so, dass es einen nach hinten haut, wenn man reinläuft, es ist auch nicht chemisch beißend, aber es ist ein unangenehmer, teilweise übler Geruch.“

Das Dienstgebäude Pragstraße 136 befindet sich an der ehemaligen Cannstatter Industriemeile, und dort, wo etwa 300 Polizisten heute ihren Dienst tun, war früher eine Kugellagerfabrik. Laut Stefan Keilbach liegt die Vermutung nahe, dass aus der früheren Produktion bestimmte Stoffe in den Boden oder in Gebäudeteile eingedrungen sind.

Dämpfe gehen an die Nieren

Freilich geht die Dämpfe den Polizisten an die Nieren. Immer wieder bereitet die schlechte Luft Unwohlsein, vor allem, wenn es wenig Durchzug gibt. Schwangere dürfen vorsorglich im Trakt nicht mehr arbeiten. Einigen Kollegen ist der geheimnisvolle Geruch derart unheimlich, dass sie sich bereits in ärztliche Hände begeben haben, um auszuschließen, dass sie keiner gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt sind.

Dreimal schon wurden in all den Jahren Gutachten angefertigt, erklärt Stefan Keilbach, jedes Mal seien die Grenzwerte nicht überschritten worden. Auch Sanierungen fanden statt, ohne aber den Gestank ausmerzen zu können. „Es gibt zu der Geschichte mehrere Leitz-Ordner“, berichtet der Polizist. Er betont, dass es keine überdurchschnittliche Zahl von Krankheitsfällen gebe. Dennoch hat sich im vergangenen Jahr das Landesgesundheitsamt eingeschaltet.

Nun sollen die betroffenen Beamten endgültig verlegt werden. Die ersten 60 haben unlängst andere Büros bezogen. Und auch für den Rest ist nun ein Ausweichquartier gefunden – am anderen Ende der Stadt. Das Land hat ein leerstehendes Gebäude an der B 27, im Stadtteil Fasanenhof, angemietet, in dem ehemals die EnBW firmierte. Sofort die Kisten packen können die Beamten aber nicht. Die Immobilie muss erst ertüchtigt werden. In Sachen Technik und Sicherheit beispielsweise muss umgerüstet werden. Keilbach: „Unterschiedliche Dienststellen haben unterschiedliche Anforderungen.“

Unter anderem zwei Kriminalinspektionen, etwa der Bereich Cyberkriminalität, sowie die Einsatzhundertschaft samt ihrer Fahrzeuge sollen auf die Filderebene verlegt werden. Die Handwerker sind bereits vor Ort, denn noch in diesem Jahr soll der Umzug stattfinden.

Ausweichquartier auf Zeit

Roland Wenk, der Stuttgarter Amtsleiter des Landesbetriebs Vermögen und Bau, spricht von einer bis eineinhalb Millionen Euro, die der Umbau kosten wird. Neben der Polizei werden noch andere Nutzer einziehen. Welche, das sei noch Verhandlungssache. Das Ganze ist als Interim gedacht, wie lang die Polizei tatsächlich in ihrer neuen Bleibe verweilen wird, ist bis dato unsicher, denn es ist noch nicht geklärt, was mit dem Areal an der Pragstraße passieren wird. „Wenn man das richtig machen will, muss man das abreißen“, sagt Stefan Keilbach, und da ist er sich mit Roland Wenk einig. Doch was genau abgerissen wird – nur das stinkende Gebäude oder alles auf dem Gelände –, das wird erst eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zeigen müssen. Danach müssen politische Gremien einbezogen werden. Und das wiederum, so Roland Wenk, ist nichts, was man eben mal in 14 Tagen aus dem Ärmel schüttelt.