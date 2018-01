Gesprengte Bankautomaten: Weniger Fälle, aber öfter Beute

Stuttgart. Das teilte das Landeskriminalamt in Stuttgart auf Anfrage mit. Allerdings stieg die Zahl der Fälle, in denen die Täter Beute machten. So kamen die Unbekannten im vergangenen Jahr in insgesamt zehn Fällen an das Geld heran - das gelang ihnen 2016 nur in vier Fällen. Insgesamt wurden 2017 in Baden-Württemberg 17 Automaten gesprengt, 5 weniger als noch vor zwei Jahren. 2015 hatte es im Südwesten sogar nur eine solche Sprengung gegeben.

Die Räuber schlugen in der Vergangenheit meist zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr zu, häufig bei einzeln stehenden Automaten oder in Vorräumen von Filialen am Stadtrand oder in ländlichen Gebieten. Die Täter gehen oft mit brachialer Gewalt vor. Meist kleben sie die Automaten luftdicht ab, leiten ein Gas oder Gasgemisch hinein und lösen eine Detonation aus. Dabei kommt es zu hohem Sachschaden - die Räume, in denen die Automaten stehen, sind oft verwüstet. Auch Fahrkarten- und Zigarettenautomaten werden immer wieder auf ähnliche Art gesprengt.

Bei den Tätern handelt es sich nach Einschätzung von Ermittlern unter anderem um Banden aus Ost- und Südosteuropa, aber zum Beispiel auch aus den Niederlanden. Die Tatorte haben meist gute Verkehrsanbindungen, was den Tätern eine schnelle Flucht erleichtert.