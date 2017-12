Geschenk-Allergie

Ulm. Normalerweise reichen wir missliebige Geschenke nicht schnurstracks weiter. Das gehört sich einfach nicht. Außer das Geschenk hat ein Verfallsdatum. Und es wäre ja wirklich schade, die Schachtel Marzipanpralinen verschimmeln zu lassen, nur weil wir bei Marzipan an die vielen armen Menschen denken müssen, die den Job der toten Bienen machen und rund um die Uhr Mandelblüten bestäuben. Von Hand. Das zweite Präsent mit Verfallsdatum, das wir schleunigst loswerden wollen, überfordert uns nicht moralisch, sondern praktisch in jeder Hinsicht. Ein Mondkalender.

Zwar gucken wir von Natur aus häufig in den Mond. Auch wäre es eine unserer leichtesten Übungen, den 30. Januar für „beruhigende Bäder“ und den 16. Mai für „entspannende Spaziergänge“ freizuhalten. Wenn der gute Mond es so will... Aber gleich ganz 2018 im Rhythmus unseres kosmischen Nachbarn zu gestalten, sprengt nun wirklich unsere Möglichkeiten. Die an zahlreichen Tagen empfohlenen Tätigkeiten wie „Gewächshaus lüften“, „Babys abstillen“ und „Hundekrallen schneiden“ scheitern schon mal daran, dass wir gar kein Gewächshaus haben. Auch keine Babys oder Hundekrallen.

Gegen manche Tipps sind wir sogar hochallergisch. Am 3. Januar etwa wird der „Beginn einer Diät“ anberaumt. Also müssen wir den Kalender spätestens am 2. Januar weiterverschenken. Brauchen Sie vielleicht einen?