Gerlinde Kretschmann: „Singen fördert Zusammenhalt“

Rottweil. „Gemeinsames Singen fördert den Zusammenhalt in der Gruppe, stärkt das Immunsystem und wirkt antidepressiv“, sagte die Vorsitzende der Stiftung Singen mit Kindern. Bei einer Feierstunde am Donnerstag zeichnete die First Lady des Südwestens 16 angehende Erzieherinnen und Erzieher an der Edith-Stein-Schule in Rottweil aus. Sie sind die ersten Absolventen des neuen Ausbildungsprogramms „Singen mit Kindern“, einer Kooperation der Schule mit der Stiftung Singen mit Kindern.

„Obwohl das Singen wissenschaftlich belegt und für jeden spürbar wohltuend auf Körper und Geist wirkt, ist es uns in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland in der Kindererziehung doch fast abhandengekommen“, sagte Kretschmann laut einer Mitteilung der Stiftung. Sie hoffe, dass die nun geehrten Erzieher „in den Kindertageseinrichtungen nicht nur die Kinder zu fröhlichem Singen ermuntern, sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen.“