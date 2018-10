Gericht verdonnert Berlin zu Diesel-Verbot

Berlin/Brüssel. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat entschieden, dass es Fahrverbote für schmutzige Diesel geben wird. Elf Abschnitte an acht Straßen sind betroffen. Von 1. April an werden Diesel der Schadstoffklassen Euro 0 bis 5 ausgesperrt.

Ältere Dieselautos, die hauptsächlich für die schlechte Luft in deutschen Städten verantwortlich sind, dürfen bald nicht mehr zentrale Strecken wie die Leipziger Straße und die Friedrichstraße im Zentrum befahren. Für weitere Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern muss das Land Berlin außerdem Fahrverbote prüfen. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Ob neben den älteren Autos auch Euro-6-Fahrzeuge betroffen sind, muss noch geprüft werden. Ebenso wie eine Ausnahmeregelung für Handwerker und Anwohner. Die Entscheidung der Richter betrifft mehr als 200 000 Dieselhalter in der Hauptstadt.

Ungewöhnlich harte Kritik musste die Bundesregierung beim Treffen der EU-Umweltminister in Brüssel einstecken. „Die Bundeskanzlerin fährt die deutsche Autoindustrie klima- und industriepolitisch an die Wand“, schimpfte der Luxemburger Umwelt-Staatssekretär Claude Turmes. Erst beschwerte er sich über Berlins Bremserrolle bei Klimaschutzvorgaben für Pkw, dann nahm sich Turmes den jüngsten Dieselkompromiss vor: „Es kann nicht sein, dass Dieselautos in deutschen Städten nicht mehr fahren dürfen, aber in Warschau oder Bukarest die Luft verschmutzen und die Gesundheit gefährden“.

Die Stimmung ist schlecht, und dies in dem Moment, in dem eine wegweisende Entscheidung für die Autoindustrie ansteht: Die Umweltminister rangen um eine gemeinsame Linie bei den künftigen CO2-Emissionen. Was die Minister hier beschließen, ist dann Basis für die Verhandlungen mit dem Europaparlament. Auch hier wird es einsam um die Bundesregierung, die ein Flotten-Reduktionsziel von 30 Prozent bis 2030 vorschreiben will. 20 der 28 Staaten fordern dagegen 40 oder 45 Prozent.

Kommentar und Wirtschaft