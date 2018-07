George Clooney in der Notaufnahme

Cagliari. Ein Ausflug mit dem Motorroller hat für US-Schauspieler George Clooney auf Sardinien ein böses Ende genommen. Der 57-jährige Hollywood-Liebling sei am Dienstag im Nordosten der italienischen Insel von einem Mercedes angefahren worden und habe sich leicht am Bein verletzt und Prellungen erlitten, berichtete unter anderem die italienische Nachrichtenagentur AGI. Demnach fuhr der 57-Jährige mit seinem Motorroller vom Gelände seines Hotels in Costa Corallina auf die Straße. Offenbar wendete der Autofahrer ohne Vorwarnung und prallte auf den Roller, woraufhin Clooney stürzte.

Laut „Bild“ riefen die Insassen des Autos einen Rettungswagen. Der preisgekrönte Schauspieler sei daraufhin in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der nahe gelegen Stadt Olbia gebracht und dort behandelt worden. Die Zeitung „La Nuova Sardegna“ berichtet online, seine Frau Amal sei zu ihrem Mann ins Krankenhaus gekommen. Er habe die Klinik aber noch am Dienstag verlassen können und soll sich nun einige Tage von seinem persönlichen Arzt weiter behandeln lassen, wie es weiter hieß.

Fotos zeigen einen blauen Kombi mit Beschädigungen an der Stoßstange und auch im linken Bereich der Windschutzscheibe. Vor dem Wagen steht ein großer Piaggio-Roller, daneben ein Feuerlöscher. Auch die Feuerwehr war mit einem Löschwagen am Unfallort.

Der Hollywoodstar George Clooney produziert auf Sardinien gerade die Sky-Fernsehserie „Catch-22“ nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Heller, bei der Clooney auch Regie führt. afp/dpa/sk