Generationenduell der Trainer

München/Sinsheim. Seit Februar 2016 coacht Julian Nagelsmann mittlerweile die TSG 1899 Hoffenheim. Als er vor fast zwei Jahren den glücklosen Huub Stevens beerbt hatte, war er gerade mal 28 Jahre und wurde zum jüngsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Er machte im Kraichgau einen richtig guten Job. Nagelsmann führte den Abstiegsanwärter bis in den Europacup. In seinen bislang drei Bundesligaspielen gegen die Münchner spielte er einmal unentschieden und gewann die letzten beiden Begegnungen. Welcher seiner Kollegen kann von sich schon behaupten, gegen den deutschen Rekordmeister ungeschlagen zu sein?

Deshalb verwundert es vor Nagelsmanns viertem Aufeinandertreffen mit den Bayern heute (15.30 Uhr/Sky) nicht, dass das hochgelobte Trainertalent zuletzt wechselweise sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Der in Landsberg am Lech geborene Nagelsmann selbst hatte die Spekulationen um einen Wechsel nach München befeuert. Der FC Bayern spiele „in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle. Die Bayern würden mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen“, sagte er im vergangenen Herbst. Und verriet bebenbei noch, er würde in München gerade ein Haus bauen.

Rechtzeitig vor der heutigen Bundesliga-Begegnung haben die Münchner den Stecker aus dieser Verbindung gezogen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß und sein Golf-Kumpel, der Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp, sind sich darin einig, dass Nagelsmann in diesem Sommer nicht zu den Bayern wechseln wird. Stattdessen setzen die Münchner die Charme-Offensive gegenüber ihrem bisherigen Coach Jupp Heynckes fort und wollen den 72-Jährigen dazu bewegen, seine Karriere um ein weiteres Jahr fortzusetzen. Sollte das nicht klappen, dürfte der ehemalige Mainzer und Dortmunder Coach Thomas Tuchel zum Zuge kommen. Jener Mann also, dem Nagelsmann die ersten Schritte seiner Trainer-Karriere zu verdanken hat. Nagelsmann war einst Co-Trainer von Tuchel bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg.

Jupp Heynckes, der aktuell älteste Bundesliga-Trainer, bescheinigt seinem jungen Kollegen Potenzial. „Er hat in Hoffenheim Strukturen aufgebaut und der Mannschaft ein anderes Gesicht gegeben“. Bei aller Wertschätzung sei Nagelsmann aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung. „Mit 30 habe ich pro Saison noch 27, 30 Tore erzielt und bin erst mit 34 Cheftrainer geworden“, sagt Heynckes. Die Qualität eines Fußballers wie auch eines Trainers müsse sich erst über einen längeren Zeitraum erweisen.

Verlorenes Trio

Tatsächlich geht Nagelsmann mit Hoffenheim derzeit durch ein Wellental. Von den letzten zehn Pflichtspielen (Bundesliga/Europa League) hat 1899 nur zwei gewonnen. „Von der Anlage her sind wir nicht schlechter als letzte Saison. Es fehlen aber die Tore und die klaren Abschlüsse“, lautet Nagelsmanns Erklärung für die aktuelle Delle. Nicht zuletzt aber fehlen Hoffenheim die von Nagelsmann zu Nationalspielern geformten Sebastian Rudy, Niklas Süle und Sandro Wagner, die alle zum FC Bayern abgewandert sind. Das verlorene Trio will sich heute gegen die Ex-Kollegen und den früheren Trainer beweisen.

(Noch) in Hoffenheim ist Serge Gnabry, der mit Süle 2016 in Rio Olympia-Silber gewonnen hat. Im vergangenen Sommer war der Flügelstürmer von Werder Bremen zum FC Bayern gewechselt und ist nach Hoffenheim ausgeliehen worden. Im Sommer soll auch er nach München zurückkehren. Nicht nur wie heute für einen Tag. Sondern um mittelfristig Franck Ribéry und Arjen Robben zu ersetzen.