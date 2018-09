Generalprobe gegen Liga-Konkurrent

Ein Wiedersehen gibt es heute Abend (Hochball 19 Uhr, Paul-Horn-Arena) mit dem ehemaligen Tübinger Co-Trainer Mauricio Parra. Nach drei Jahren in Oldenburg und fünf Saisons in Berlin wechselte der 46-Jährige im Sommer als Cheftrainer nach Kirchheim. In Oldenburg und Berlin sammelte der gebürtige Zweibrückener unter den Trainern Mladen Drijencic, Sasa Obradovic, Thomas Päch und Ahmet Caki Erfahru...