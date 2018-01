Gelbe Boxen türmen sich zum Musiksaal auf Zeit

Stuttgart. In ihrer Freizeit bläst Nicola Missel die Tuba. Kräftig, tief – und vor allem laut. Die gebürtige Ulmerin weiß: Für so ein Hobby einen geeigneten Proberaum zu finden, ist nicht leicht. Und in ihrer Wahlheimat Stuttgart, wo Raum besonders knapp ist, schon gar nicht. In Missels kleiner Stadtwohnung im Westen auf die Tuba-Tube drücken, das geht nicht. Aber sie ist nicht nur leidenschaftliche Musikerin, sondern auch angehende Architektin – und hat im Rahmen ihrer Masterarbeit eine einfache und effektive Lösung erfunden: einen mobilen Proberaum, das Übehaus.

Ob Chorgesang, Heavy-Metal-Klänge oder Blasmusik: Das Übehaus ist ein öffentlicher Musikraum für jedermann. Durch eine ausgefuchste Konstruktion bleiben Geklimper drin und Straßenlärm draußen. 210 gelbe Holzboxen, gestapelt und miteinander verschraubt, ermöglichen das und haben zudem einen guten Akustikeffekt. Es gibt Strom, ein E-Piano und eine Noten-Tauschbörse. Kleine Fenster lassen Ein- und Ausblicke zu. Wer hinein will, registriert sich online, bucht dann einen festen Zeitraum und bekommt einen Zutrittscode – alles umsonst. Das Übehaus selbst – Materialwert: etwa 20 000 Euro – wurde durch Spenden finanziert. Ausgearbeitet haben Missels Projekt freiwillige Architekturstudenten der Uni Stuttgart. Für die schräge Idee gab‘s den Studentenförderpreis 2017 der Architektenkammer Baden-Württemberg.

500 Mal wurde das mobile Musikzimmer bereits in Anspruch genommen, und jede Woche kommen neue Registrierungen hinzu, sagt die Erfinderin. Von Mai bis Oktober 2017 stand der fünf Meter hohe Block auf dem Stuttgarter Leonhardsplatz. Das Üben werde immer mehr in Keller und Garagen gedrängt, die 27-Jährige jedoch möchte die Kultur in den öffentlichen Raum holen und „die klassische Musik dem Volk nahebringen“.

Aktuell steht das Übehaus in Stuttgart-Vaihingen am Einkaufszentrum Schwabengalerie. Bis Ende Februar kann man hier noch singen, klampfen und tuten, danach soll das Übehaus nach Esslingen ziehen und Teil des Podium-Festivals werden. Auch das Münchner Kulturamt habe schon Interesse bekundet. Als Ulmerin würde Missel das Übehaus zudem gern in ihrer Heimatstadt sehen. Dort, wo ihre Musikkarriere begann. Caroline Holowiecki