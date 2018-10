Gehemmte Weltwirtschaft

Nusa Dua/Bali. Das Ambiente ist perfekt, die Indonesier haben das weltgrößte Treffen der internationalen Finanzszene hervorragend organisiert. Doch zum Auftakt der Konferenzen zum Beginn der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank drückt IWF-Chef-Volkswirt Maurice Obstfeld die Stimmung. Der IWF kappt seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft für 2018 und 2019. Statt 3,9 Prozent soll die Weltwirtschaft um 3,7 Prozent zulegen.

Zwei Gründe nennt Obstfeld dafür: Das sind zum einen die weltweiten von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikte, vor allem der Streit zwischen den USA und China. Trumps raue Tonart besorgt viele Konjunkturexperten. Zum anderen bekommen etliche Schwellenländer Schwierigkeiten aufgrund der höheren Zinsen in den USA und dem Erstarken des US-Dollar.

Obstfeld schaut auch mit Sorge auf Europa, besonders auf das hochverschuldete Italien und den Brexit. Letzterer drückt auch die Stimmung in der deutschen Industrie. „Ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne jede Nachfolgeregelung wäre ein Desaster. Der Außenhandel wäre davon immens beeinträchtigt“, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie in Berlin. Er fordert die Brexit-Verhandlungsführer auf beiden Seiten zu mehr Kompromissbereitschaft auf.

Gelingt eine Einigung, folgt unmittelbar auf den Brexit am 29. März 2019 eine knapp zweijährige Übergangszeit, in der sich fast nichts ändert. Diese Frist sei für die Unternehmen „unverzichtbar“, sagt Lang. Scheitern indes die Verhandlungen, käme es in knapp einem halben Jahr wohl zu einem chaotischen Bruch, was der Wirtschaft zunehmend Sorge bereitet.

Für Deutschland hat der IWF seine Prognose für 2018 von bislang 2,2 auf 1,9 Prozent reduziert, für 2019 von 2,1 ebenfalls auf 1,9 Prozent. Gegenüber der Vorhersage von April bedeutet dies für 2018 sogar eine Einbuße von 0,6 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt würde damit um 20 Mrd. EUR weniger stark zulegen. Der IWF erwartet rückläufige Aufträge für die Industrie und ein geringeres Handelsvolumen, sagte Obstfeld. Setzt man die 20 Mrd. EUR an nicht erzieltem Wachstum ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das im vergangenen Jahr 3,3 Billionen EUR betragen hat, relativiert sich diese Summe.

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung stehen allein schon wegen des Tagungsortes auch die Schwellenländer. Sie werden derzeit vor allem durch die steigenden Zinsen in den USA und den stärkeren Dollar getroffen. Dies schwächt die jeweiligen Währungen und verteuert damit die Bedienung der auf Dollar lautenden Schulden. Zugleich führt dies zu Kapitalabflüssen. Das wiederum erschwert notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Besonders belastet werden derzeit Argentinien, die Türkei, Südafrika, Brasilien und auch Indonesien, dort hat die Landeswährung Rupiah gegenüber dem Dollar zuletzt deutlich verloren.

Bundesbank-Vize-Präsidentin Claudia Buch hatte vor ihrer Abreise ebenfalls auf die höheren Risiken für das gleichwohl noch robuste Wachstum verwiesen. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die Risiken unterschätzt würden. Sie warnt davor, Reformen für den Finanzsektor aufzuweichen oder gar zurückzunehmen. Der IWF ist nach ihren Worten derzeit finanziell komfortabel ausgestattet und steht damit für den Krisenfall bereit. Kurz vor der Tagung hatte der Fonds Argentinien mit 57 Mrd. Dollar (49 Mrd. EUR) den bislang höchsten Beistandskredit überhaupt gewährt.

IWF-Chef-Ökonom Obstfeld sieht keine neue Schwellenländerkrise. Die Staaten seien heute viel widerstandsfähiger als noch in der Vergangenheit. Und nicht in allen Ländern laufe es schlechter. Er verwies auf einige Länder Lateinamerikas und auch in Afrika, in denen sich die Wirtschaft gut entwickele. „Das Bild ist derzeit sehr gemischt“.