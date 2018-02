Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignete sich am Sonntag auf der Landesstraße 378a. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 19-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Dettingen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Audi A3, dessen 25 Jahre alter Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall, bei dem der Audi noch gegen einen in der Einmündung wartenden Fiat Punto geschleudert wurde. Wie die Polizei berichtet, dürfte auch der Audi-Fahrer seinen Teil zur Kollision beigetragen haben, da er wohl zu schnell unterwegs war. Sowohl die 19-Jährige als auch der 25-Jährige kamen schwer verletzt in eine Klinik. Eine 17-jährige Mitfahrerin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.