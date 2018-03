Gefühl für Werte

Der Radau in der Rottenburger Bibliothek ist für mich ein Vorgeschmack auf den kostenlosen (sic) Nahverkehr. Was nichts kostet ist auch nichts wert. Wenn ich den Sessel nicht bezahlt habe, kann ich ihn ja auch aufschlitzen. Der pflegliche Umgang mit Werten entsteht durch meinen Beitrag an der Finanzierung. Nur so entsteht eine Identifikation mit dem Angebot. Meine Befürchtung bei einem kostenlosen Nahverkehrsangebot sind malträtierte Sitze und Gruppen, die sich aus Spaß an der Freud chillend in der Gegend herumfahren lassen. Im Übrigen: es gibt weder eine kostenlose Bibliothek noch einen kostenlosen Nahverkehr. In diesem Fall zahlt die soziale Gemeinschaft die Zeche. Ich bin dafür, den Nutzern ein Gefühl für die Werte zu vermitteln.