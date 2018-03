Gefahr durch unerwünschte Bodenschätze

Eine große Wiese, direkt am Neckar gelegen, mit Zugang zu Fluss und Badegenuss: davon träumen etliche Häuslebesitzer. Eine Wohngemeinschaft in einer renovierten, früheren Sprudelfabrik am Eyacher Bahnhof nennt genau so ein Plätzchen ihr Eigen. Ein hässlicher brauner Fleck ohne Gras und vor allem die Angst vor dem, was da aus dem Boden kommt, verunsichern jedoch die Bewohner. Mechthild Behren hält...