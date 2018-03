Geburtstagsfotos – direkt ausgedruckt

Mit Schnappschüssen bleibt eine Geburtstagsparty in guter Erinnerung. Wie wäre es denn, wenn die Gäste ihre Fotos gleich mit nach Hause nehmen können? Die digitale Fotografie und moderne Fotodrucker machen’s möglich!

Auf die Ausstattung kommt es an

Sollen die Partygäste ihre schönsten Schnappschüsse und Fotos gleich mit nach Hause nehmen, braucht es einiges an Equipment auf der Party. Neben einer guten Digitalkamera mit Speicherkarte, muss auch ein für den Ausdruck von Fotos geeigneter Drucker und ausreichend gutes Fotopapier vor Ort sein. Ein besonderes Gimmick ist ein Beamer, der die Schnappschüsse direkt auf der Party an die Wand wirft und den Gästen die Auswahl erleichtert. Und last but noch least: Ein Fotograf, der es sich zur Aufgabe macht, die schönsten Momente auf der Feier festzuhalten, muss engagiert werden. Ideal ist ein Hobbyfotograf aus dem Freundeskreis.

Bild: ©istock.com/Viktorcvetkovic

Live Musik auf der Geburtstagsparty – das besondere Event

Wer seinen Gästen am Geburtstag etwas Besonderes bieten möchte, sollte sich überlegen, eine Geburtstagsband zu engagieren. Der Auftritt bringt nicht nur den Gästen Spaß, sondern liefert auch ideale Fotomotive – von der Band selbst, aber auch von den ausgelassen tanzenden und feiernden Partybesuchern.

Am Anfang steht die Planung

Bevor die Geburtstagsfeier steigen kann, gibt es so einiges vorzubereiten. Dies gilt vor allem dann, wenn viele Gäste eingeladen werden sollen. Zur Planung der Geburtstagsparty gehören unter anderem:

• Wer kommt auf die Gästeliste?

• Wo soll gefeiert werden?

• Was gibt es zu essen und zu trinken?

• Wer hilft bei der Umsetzung der Feier mit?

Besonders dann, wenn eine Location gebucht werden soll, empfiehlt es sich, frühzeitig nach dem richtigen Ort zu suchen. Nebenräume oder Säle in Gaststätten sind gut geeignet, wenn für die Zubereitung der Speisen und die Getränke ein Catering geplant ist. Wer sich selbst um Essen und Trinken kümmern will, kann Vereinsräume oder private Räume zum Vermieten nutzen und dort die gesamte Feier selbst ausrichten. Ganz wichtig: Vorab einen guten Festpreis aushandeln, damit die Kosten für das Event überschaubar bleiben.