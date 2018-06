Gauner rettet sich in Polizeirevier und wird ohnmächtig

Mannheim. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 57-Jährige am Dienstag gemeinsam mit einem 36 Jahre alten Kumpanen versucht, in einer Spielhalle einen Automaten zu manipulieren. Als das dem Casino-Betreiber auffiel, flüchteten die beiden. Der Betreiber heftete sich jedoch an die Fersen der Männer, rief die Polizei und brachte die beiden damit so in die Bredouille, dass sie freiwillig ins Revier liefen. Warum der 57-Jährige dort das Bewusstsein verlor, war laut Polizei unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.