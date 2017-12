Ganz besondere Freunde

London. So ein Prinz hat ja nun eigentlich kein Privatleben. Egal, was er macht oder eben nicht – es wird zum Politikum oder doch mindestens zu einer saftigen Story für die bunte Presse. Wer wüsste das nicht besser als Prinz Harry, der Zweitgeborene von Charles und Diana. In seinen wilden Jahren und während diverser Ausflüge in die USA soll seine Großmutter, die untadelige Queen Elizabeth, gar manches mal ihr royales Haupt geschüttelt haben.

Nun aber ist Enkel Harry, mittlerweile 33, seriös geworden, hat eine Verlobte und macht auch andere vernünftige Dinge. So hat er anlässlich eines von ihm ins Leben gerufenen Sportfests für Kriegsversehrte den früheren US-Präsidenten Barack Obama interviewt. Man mochte sich von früheren Begegnungen und sprach über dies und das. Nun hat Harry den Freund zu seiner Hochzeit im Mai eingeladen. Er will ihn unbedingt dabei haben. Eigentlich eine – fast – private Angelegenheit, jedenfalls kein formeller Staatsakt. Und doch politisch heikel. Denn der „America First“-Politiker aus dem Weißen Haus, Obama-Nachfolger Donald Trump will auch immer ganz persönlich der Erste sein, hat aber bis heute keinen Termin in London. Da werden die „special relationships“ bestimmt ein wenig leiden. Im Foreign Office, das derzeit genug Probleme hat, ist verschärftes Nachdenken angesagt.

Günther Marx