Galionsfigur mit großem Auftrag

Stuttgart. Alle Augen sind auf ihn gerichtet: Mario Gomez. In Stuttgart schließt sich für den Nationalstürmer der Kreis. VfB-Sportvorstand Michael Reschke hat sich fast überschlagen, als der Heimkehr-Coup fix war: „Quantensprung“ nannte er den Drei-Millionen-Transfer, „Wunschlösung“. Ein „absoluter Mentalitätsspieler“ sei Gomez.

Der mittlerweile 32-Jährige hat nicht nur den Willen, die Erfahrung und alle Fähigkeiten, die für den Erfolg auf dem Platz wichtig sind. Er kann mit dem Ball und mit dem Druck umgehen. Das ist von Vorteil.

Bei fünf großen Klubs war Gomez in bisher knapp 14 Profijahren am Ball: VfB, FC Bayern, AC Florenz, Besiktas Istanbul, zuletzt beim VfL Wolfsburg. Beim VfB zweifelt niemand daran, dass seine Herzensentscheidung für die sportliche Heimat genau die richtige ist. Hier war und ist „Super-Mario“ der Star. Hier war er bereits zwischen 2004 und 2009 beschäftigt, feierte den Durchbruch in der Bundesliga (121 Einsätze, 63 Tore), unter Trainer Armin Veh 2007 seine erste deutsche Meisterschaft und empfahl sich für die Bayern.

Für den 60-jährigen Reschke, der selbst aus München nach Stuttgart kam, ist Gomez schlicht ein „Top-Stürmer, der unser Team entscheidend besser machen wird.“ Bis zuletzt war Gomez Kapitän in Wolfsburg, hatte mit nur einem Treffer in der Hinrunde allerdings die bekannte Torgefahr vermissen lassen. So ähnlich wie „Aufstiegs-Held“ Simon Terodde, der 25 Zweitliga-Treffern nur drei in der Bundesliga folgen ließ und die Konsequenzen zog. Der 29-Jährige wechselte zum abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Köln. An den größten anzunehmenden Unfall mag beim VfB auch niemand denken. Dieses Szenario: Ausgerechnet die Tore Teroddes, der nichts zu verlieren hat, halten die Kölner doch noch oben – während es den VfB, als Vierzehnter aktuell nur zwei Punkte über dem Strich, womöglich erneut erwischt.

Erstes Tor im Trainingscamp

Gomez, der im Trainingslager im spanischen La Manga nach achteinhalb Jahren wieder ein Tor im VfB-Trikot erzielte (das 1:0 im Testspiel gegen Enschede), ist also von Anfang an gefordert. Gleich im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC kann ein weiterer Treffer von richtungsweisender Bedeutung sein. Mit fünf Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander waren die Stuttgarter in die kurze Winterpause gerauscht. Mit Gomez soll nun ein Schuss neues Selbstvertrauen in die Mannschaft kommen.

Und umgekehrt. Der aus Unlingen bei Ehingen stammende Fußballer, der den VfB-Talentscouts in der Jugend des SSV Ulm 1846 auffiel, erhofft sich schwäbische Inspiration. „Diesen Reiz beim VfB brauchte ich noch mal“, sagte der Torjäger bei seiner offiziellen Vorstellung in Spanien, Heimat der Familie seines Vaters. Und er fügte hinzu: „Solange ich spiele, will ich ein entscheidender Spieler sein. Ich hatte in Wolfsburg zu viele Schulterklopfer und das Gefühl, ich brauche diese Veränderung.“ Bei den Wolfsburgern hat sich Gomez für die leise Kritik inzwischen entschuldigt. Dass es ausgerechnet in Stuttgart, wo er seinen sportlichen Ruhm begründete, weniger Schulterklopfer geben sollte, ist allerdings schwer vorstellbar.

Ohne auf sich selbst zu schauen, ist er davon überzeugt, dass die Mannschaft des nur vier Jahre älteren Trainers Hannes Wolf genug Qualität hat, die Klasse zu halten. Sonst, sagt Mario Gomez, „hätte ich es nicht gemacht“.