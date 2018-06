Auch im Stadtwerkemagazin steht ein Artikel über neue Ladestationen (...). Und es wurden Fragen beantwortet. Zum Beispiel: Wie kann man bei den Elektrozapfsäulen ,tanken‘? Antwort: Mit dem Smartphone wird die Säule freigeschaltet. Nun meine Frage und die betrifft eigentlich nicht nur das Elektrotanken: Wie und wo kann ein Smartphoneverweigerer tanken? Welche Nachteile werden unserer seltenen und langsam aussterbenden Spezies noch in den Weg gelegt? Wenn ich mich in menschlicher Gesellschaft nur noch mit Chip-Karte (statt Bargeld) und Smartphone geschäftsfähig bewegen kann, laufe ich am Gängelband derer, die Macht über meine Daten haben. Bin ich dann noch ein ,freier Bürger‘? In Europa gilt jetzt ein neues Gesetz, das mich zum Herrn über meine Daten macht. Man muss meine Zustimmung erbitten, um meine Daten zu nutzen. Was aber, wenn ich nicht zustimme? Wovon werde ich dann ausgeschlossen? Nur vom Elektrotanken? Oder bald auch vom Einkaufen im Supermarkt, wenn sie das Bargeld abgeschafft haben? Wird es im Alltag dann so zugehen wie schon jetzt im Internet: „Diese Webseite verwendet Cookies. Mit ihrer Nutzung stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.“ Und es gibt nur einen OK-Knopf, um den Balken verschwinden zu lassen.