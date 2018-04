Fußballprofi Matthias Ginter soll im Prozess gegen Sergej W. aus Rottenburg aussagen

Dortmund. Der Abwehrspieler saß am 11. April 2017 im Mannschaftsbus, als kurz nach der Abfahrt zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze explodierten. Matthias Ginter spielt inzwischen für Borussia Mönchengladbach. Der Angeklagte Sergej W., der zuletzt in Rottenburg am Neckar lebte, hat gestanden, für den Anschlag auf die Mannschaft des BVB verantwortlich zu sein. Er muss sich vor Gericht wegen 28-fachen Mordversuchs verantworten. Neben Ginter soll am Mittwoch auch die frühere Lebensgefährtin des 29-jährigen Angeklagten als Zeugin vernommen werden.