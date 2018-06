Fußballfan Kretschmann setzt auf Sieg der deutschen Elf

Stuttgart. «Ich erwarte, dass wir gewinnen», sagte er am Dienstag in Stuttgart. Die Zuversicht schöpfe aus dem letzten Spiel Deutschlands, das mit einem Tor in letzter Minute 2:1 gegen die Schweden endete. «Jedenfalls zeigt uns dieses Spiel als große Lehre, dass man nie vorzeitig aufgeben sollte.» Tor-Held Toni Kroos habe den Ball «reingezirkelt wie aus dem Bilderbuch». Kretschmann: «Dass das in so einer Stresssituation gelingt, ist grandios.» Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen die Asiaten reicht der deutschen Mannschaft am Mittwoch zum Einzug in das Achtelfinale.