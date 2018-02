Fußball-Nationalspielerin Kayikci verlängert in Freiburg

Freiburg. Wie lange der neue Kontrakt gilt, teilte der SC am Donnerstag wie üblich nicht mit. «Es ist an der Zeit, etwas zurückzugeben. Wir wollen den finanziell besser ausgestatteten Vereinen weiterhin Paroli bieten und oben mitspielen», sagte die 26-Jährige. Die Offensivakteurin spielt seit 2011 in Freiburg. Sie steht auch im aktuellen Aufgebot von Bundestrainerin Steffi Jones für den SheBelieves Cup Anfang März in den USA.