Fuß von der Bremse

Deutschland hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet und ist Vorbild für die ganze Welt geworden: Der Begriff „Energiewende“ wird inzwischen wortgleich im Englischen verwendet.

Trotzdem steckt die deutsche Energiepolitik mittlerweile in der Krise. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) drückt auf die Bremse, wo es nur geht. In Europa verhindert er Auflagen für eine bessere Energieeffizienz, in Deutschland Ausschreibungen für mehr Ökostrom. Ebenso geht der Ausbau leistungsfähiger Leitungen, die den Strom vom energiereichen Norden in die Industriezentren des Südens transportieren, nur schleppend voran. Quittung für so eine verzagte Politik ist eine verheerende CO2-Bilanz. Dem Wirtschaftsminister ist der Blick nach vorne abhanden gekommen.

Dabei sprechen sich selbst Industrieverbände für mehr Tempo in der Energiewende aus. Sie haben erkannt, dass grüne Technologie ein Jobmotor in einer Branche ist, auf dessen Produkte früher oder später die ganze Welt angewiesen sein wird. Deutsche Unternehmen könnten diesen Zukunftsmarkt anführen. Mit dem Fuß auf der Bremse wird das jedoch nicht gelingen.