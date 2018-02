Fundament ausgespült, Brücke rostig

Die Pläne für den Brücken-Neubau in der Dettinger Straße (also nicht in der Ortsdurchfahrt) liegen griffbereit in der Schublade. Uwe de la Croix vom städtischen Tiefbauamt und der Pforzheimer Ingenieur Christian Borg stellten sie am Mittwochabend in der Ortschaftsratssitzung vor.87 Jahre alt ist das Bauwerk über den Krebsbach. Ingenieur Borg sprach von einem akuten Tragfähigkeitsdefizit und rosti...