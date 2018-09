Ulm. Es sind künstlerische Statements: Mit welcher Oper beginnt ein neuer Intendant an einem Dreispartenhaus? Kay Metzger, der vom Landestheater Detmold nach Ulm gewechselt ist, startete mit einer Oper, ging einen unspektakulären, gleichwohl zauberischen Nebenweg des Repertoires: Er inszenierte „Das schlaue Füchslein“ von Leos Janácek. Diese Wahl ist eine Umarmung des Publikums: eine Oper für die ganze Familie und mit der ganzen Theaterfamilie, inklusive Kinder der Ballettschule und mit den Kindern des Ulmer Spatzenchors – gewissermaßen der gesungenen Verkörperung des neuen Logos des Theaters, das lokalpatriotisch besagtes Stadt-Vogel, den Ulmer Spatzen, zeigt.

Janácek komponierte eine Liebeserklärung an die unteilbare Schöpfung. Tiere und Menschen geraten in einem Sommernachtstraum durcheinander: Leben und Sterben, Werden und Vergehen. Ein Kreislauf. Kay Metzger hat kein realistisches Sozialdrama inszeniert, sondern mit souveränem Regie-Handwerk und in feiner Personenführung der August-Everding-Schule ein heiteres Welttheater. Die Bühne zeigt eine doppelt gemalte, pittoreske Wald-Kulisse, deren Türen sich öffnen und schließen. Metamorphosen, auch gefährliche. Aber ein ewiges Spiel. Und zwar ein prachtvoll bebildertes: Mit riesigem Aufwand und fantasievoll hat Ausstatterin Petra Mollérus die Tierwelt kostümiert.

„Ist es Märchen oder Wahrheit“, fragt sich am Ende der alte Förster. Er jedenfalls sieht das Wunder der Natur – und dann schließen sich, in herrlichster Musik, die Türen: Die Natur ist mit sich im Reinen. Mit wunderschöner Emphase singt das der neue Ulmer Heldenbariton Dae-Hee Shin. Janáceks „Füchslein“ ist ein einzigartiges melodisches Gewebe, ein mährisches Opern-Biotop. In der eher felsigen Akustik des Großen Hauses aber blühten die Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Timo Handschuh nicht immer auf. Die Klang-Botanik im Janácek-Wald darf noch wachsen.